"على غرار أحمد زكي"... ريهام سعيد تنشر فيديو مؤثرا جديدا

حالة من الصدمة والقلق أصابت متابعي الإعلامية ريهام سعيد، فور إعلانها عن إصابتها بمرض خطير، خلال الأيام الأخيرة، حيث نشرت، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، طالبة الدعاء، قائلة: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم".

الأمر الذي دفع العديد من جمهورها، والوسط الفني، لدعمها، مطالبين بالدعاء لها بتلك المحنة، ومحاولة مقاومة المرض، والعودة من جديد.

واليوم شاركت "سعيد" مقطع فيديو، رصد عدة لقطات مصورة لها، وخلال مسيرتها العملية، ووجودها مع بعض الحالات التي كانت تسعى لمساعدتهم، على أنغام، أغنية "في حد يفارق" التي وجهتها أحد الإعلانات للفنان الراحل أحمد زكي، خلال رمضان 2018.

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وعلقت الإعلامية، على المقطع: "متشكرة ربنا يبعد عنكم المرض ويديكوا طول العمر".

وكانت شقيقة الإعلامية، حسمت الأمر، موضحة حقيقة مرضها، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف أنه يطلع على العين والمخ، حاجة ملهاش أي علاقة بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة"، متابعة: "هي الآن تخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة".

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