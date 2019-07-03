الامارات | حمدان بن محمد يعزي أسرة الشهيد طارق الحواي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعزي أسرة الشهيد طارق الحواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن تعازيه الحارة وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الشهيد الشاب طارق عبدالله علي الحواي، الذي لاقى وجه ربه الأعلى أثناء أدائه وزملائه رجال الدفاع المدني في دبي واجبهم الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس عزاء الفقيد في منطقة الورقاء في دبي، مساء أمس، حيث قدم سموه واجب العزاء.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.