الامارات | «أمناء محمد بن راشد للمعرفة» يعد القائمة القصيرة للمرشحين المحتملين للفوز

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمناء محمد بن راشد للمعرفة» يعد القائمة القصيرة للمرشحين المحتملين للفوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» اجتماعه الأول، بعد إغلاق باب الترشُّح للجائزة في دورتها السادسة لعام 2019، لفرز الترشيحات التي تلقّاها موقع الجائزة الإلكتروني على مدى أربعة أشهر في شتى مجالات المعرفة ومن جميع دول العالم.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمناء أمين عام الجائزة، جمال بن حويرب، فيما حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجائزة وهم: البروفيسور نيكولاس رولينز، ممثلاً عن جامعة أكسفورد، والبروفيسور ألكسندر زاندر، ممثلاً عن جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، والدكتور علي أحمد الغفلي، ممثلاً عن جامعة الإمارات، والدكتور محمد عثمان الخشت، ممثلاً عن جامعة القاهرة، وكل من أعضاء اللجنة الاستشارية وهم: الدكتور سلطان محمد النعيمي، ممثلاً عن جامعة أبوظبي، والبروفيسور كازوكي تاكيوشي، مدير وأستاذ نظم بحوث الاستدامة المتكاملة في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة طوكيو، وديفيد بينيت، ممثل قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور ويس هاري، مدير إدارة رأس المال البشري بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وقال جمال بن حويرب: إنَّ جائزة المعرفة نجحت في تحقيق حضور فعّال وقوي لها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما شهدت في المرحلة الأولى لدورتها السادسة منافسة شديدة بين المرشّحين سواء من الأفراد أو الجهات الأكاديمية والمؤسَّسات المعنية بصناعة المعرفة. وأكّد أنه رغم العمر القصير نسبياً للجائزة، والذي يقارب ست سنوات، إلا أنها استطاعت أن تحظى باهتمام وتقدير عالمي كبير، كونها سلَّطت الضوء خلال دوراتها السابقة على إنجازات ومشاركات قيمة جداً ومؤثرة في حياة البشرية بشكل حقيقي وعميق. وأشار البروفيسور نيكولاس رولينز، إلى أنَّ الاجتماع شهد إعداد القائمة القصيرة للمرشَّحين المحتملين للفوز بجائزة المعرفة ممَّن استوفوا شروط ومعايير الجائزة، وقدّموا إنجازات مهمة أسهمت في تغيير مجتمعاتهم والعالم نحو الأفضل.

وأفاد الدكتور علي أحمد الغفلي بأنَّ الاجتماع ناقش أداء الجائزة خلال السنوات الماضية، وضرورة البناء على الإنجازات التي تحقَّقت، وخاصة الشهرة العالمية المتزايدة التي حقَّقتها لدى العديد من الجهات المعنية بكل النشاطات المعرفية التي تصبُّ في خدمة البشرية وتحسين مستويات التنمية ونوعية الحياة.