الامارات | حفل تخرج

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام بطي الأحبابي حفلاً بمناسبة تخرج نجله المهندس علي بطي الأحبابي، في جامعة ميشيغن بالولايات المتحدة الأميركية بتخصصي الهندسة المدنية والقيادة، حضر الحفل كل من اللواء سعيد محمد باللوتية العامري، والعميد أحمد بن مانع بن رحمة الشامسي، والعميد مفلح بن عايض الأحبابي، والعقيد مبارك محمد الهاجري ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات متنوعة، وقدّم شعراء عدة قصائد وطنية ممزوجة بالثناء على طلاب العلم والمجيدين من أبناء الوطن، وحثهم على طلب العلم في جميع الميادين الوطنية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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