الامارات | حمدان بن راشد يعزي بوفاة محمد أحمد لطفي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يعزي بوفاة محمد أحمد لطفي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، واجب العزاء في وفاة محمد أحمد لطفي.
وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة المنخول ببر دبي، عن خالص العزاء إلى والده أحمد لطفي، وشقيقيه شهاب ومروان، وإلى أعمام الفقيد وأسرته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، حمد عبدالرحمن المدفع، ومطر حميد الطاير، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد القطامي، وعدد من الشخصيات والأعيان وكبار المسؤولين.
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