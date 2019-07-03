الامارات | «صيف دبي».. فعاليات ترفيهية ورياضية في أرجاء المدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي».. فعاليات ترفيهية ورياضية في أرجاء المدينة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتحوّل دبي مع بدء الإجازة المدرسية إلى وجهة صيفية مميزة، تقدّم لزوارها من العائلات والأفراد على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم، مجموعة من الفعاليات الترفيهية المشوّقة والحفلات الرائعة، لقضاء أجمل وأمتع الأوقات خلال فصل الصيف. وستحظى العائلات بالعديد من الخيارات الترفيهية التي تقام في صالات داخلية مكيّفة، إلى جانب الحفلات الموسيقية الحيّة، بالإضافة إلى «عالم مدهش» الذي يتضمّن أنشطة محبّبة لكل أفراد العائلة. ويمكن حجز تذاكر الفعاليات والحفلات عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.
للإطلاع على عدد من الفعاليات والحفلات، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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