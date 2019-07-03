الامارات | خليفة بن طحنون يعزي في وفاة شهيد الواجب طارق الحواي

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن طحنون يعزي في وفاة شهيد الواجب طارق الحواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدَّم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء إلى ذوي الشهيد طارق عبدالله علي الحواي، الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملائه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حريق في أحد المباني بمنطقة الخليج التجاري.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة دبي، عن صادق مواساته وأحر تعازيه لذوي الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.