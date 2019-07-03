الامارات | «الصحة» تشارك في كونغرس التمريض العالمي بسنغافورة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشارك في كونغرس التمريض العالمي بسنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الوفد الممثل لدولة الإمارات في كونغرس مجلس التمريض العالمي المنعقد في سنغافورة. وتتصدر الوزارة عدد الممثلين المشاركين في الكونغرس من خلال ست أوراق بحثية معتمدة من اللجنة العليا للكونغرس، تم تقديمها من قبل ممرضات مواطنات يشاركن كمتحدثات رسميات، من أصل 10 ورقات عمل تشارك بها الكوادر التمريضية المواطنة بدولة الإمارات، ضمن الأبحاث التمريضية في الكونغرس.

وتناولت الأوراق البحثية التي قدمتها الممرضات في الكونغرس موضوعات حيوية عدة ودراسات بعناوين مختلفة، تضمنت؛ دعم القيادات التمريضية وسيلة للتأثير في السياسات الصحية، الرضا الوظيفي لدى الممرضات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مدى وعي الأمهات بتأثير التكنولوجيا في صحة الأطفال، ودمج ما يسمى بالرعاية الموجهة للأسرة بخطة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، تأثير تحديد نمط التعليم المفضل للمتعلم على توجهات برامج التطوير المهني الخاصة بالكادر التمريضي، المعرفة والممارسات من مرضى السكري من النوع الثاني نحو منع المضاعفات.

وأشارت مدير إدارة التمريض في الوزارة الدكتورة سمية البلوشي، إلى أن كونغرس مجلس التمريض العالمي يمثل فرصة للممرضين والممرضات للمشاركة في طرح وعرض الأبحاث ونشر المعرفة التمريضية والصحية ذات الصلة، ما يسهم في تعزيز المعرفة والثقافة التمريضية بين الكوادر التمريضية. ولفتت إلى أن دولة الإمارات ستستضيف هذا الكونغرس العالمي في سنة2021، الذي يعد حدثاً عالمياً وفرصة للكوادر التمريضية للاستفادة من أفضل الممارسات المبنية على البراهين والأدلة، حيث يُعد هذا الكونغرس أحد أهم المؤتمرات العالمية التي تستقطب الخبرات التمريضية من أنحاء العالم كافة.