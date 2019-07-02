بـ"عباية بلدي وشبشب".. ناهد السباعي في كواليس "مملكة إبليس"

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها، بعدة صور من كواليس مسلسل "مملكة إبليس"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "السباعي" بعباءة "بلدي" ستان باللون الأحمر، متوسطة الطول، نصف كُم، مع "شبشب" مرتفع باللون الأسود، وخلخال. كما اعتمدت الفنانة على الشعر الغجري بخصلات بُنية، ورابطة شعر باللون الأحمر أيضًا. Advertisements يذكر أن المسلسل بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى. ​

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