عطية: "صباح الخير يا جميل" تُعد تحرشا.. "لو مالكش في الجواز متقربش"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وجود ظاهرة التحرش في المجتمع يرجع إلى المروءة والخلق قبل أن يُحرمه الدين الإسلامي، وظاهرة التحرش تُبين نُبل الخلق من فساده، مستشهدًا بذلك بموقف لعنترة ابن شداد.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر"، أن عنترة بن شداد رغم كونه ليس مسلمًا أو مسيحيًا، وكان رجلا جاهليا "اللي بيعبدوا معزة وحجرين"، بحسب تعبير "عطية"، كان يقول إنه عند خروجه من بيته وتلمح عينه جارة له أمام بيتها يرجع إلى حجرته حتى يطمئن أنها دخلت.

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وأشار إلى أن الكلمات الغزلية أصبحت حاليا تحرش عند البعض، "يعني لو قلت لحد صباح الخير يا جميل يبقى تحرش"، مضيفًا: "علاقة الرجل بالمرأة في هذا الدين يا إما جواز يا إما تبقى زي أمك، مفيش حاجة اسمها زي أختك أو زي بنتك، لو ملكش في الجواز لا تقرب من أي أنثى".

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