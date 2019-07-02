الفنانة الشابة أسماء جلال في جلسة تصوير جريئة بالأحمر

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خضعت الفنانة الشابة، أسماء جلال، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور "حسام أنتيكا".
وظهرت الفنانة الشابة خلال الجلسة، بإطلالة جريئة، حيث تألقت بفستان أحمر مكشوف، مع بشرة برونزية جذابة، واعتمدت على الشعر الأسود "الويفي"، مع المكياج النيود.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي نشرتها نشرتها الفنانة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
يذكر إن "جلال" ظهرت مؤخرًا في عدة أعمال درامية، أبرزها "أبو العروسة" الجزء الثاني، ومسلسل "كأنه امبارح".
"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.
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