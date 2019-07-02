كلمة أحبك عند البنات: "مش راجل وبس.. دا حضن ماما ونسكافيه من إيد بابا"

تصدر هاشتاج "أحبك"، تريندات "تويتر"، اليوم الثلاثاء، والذي أخذ رواد موقع التواصل في التغريد حوله، ما بين "أحبك" و"اليوم العالمي لكلمة أحبك".

وطرح "هُن" عدة أسئلة على بعض الفتيات، بمناسبة هذا الهاشتاج، تنوعت ما بين: "ماذا تعني لكِ كلمة أحبك؟، ومتى شعرتِ بها؟، وهل كانت في مكانها المناسب؟"، حيث أجاب بعضهن، وفقا لوجهة نظر كل منهن، كالتالي:

وطرح "هُن" عدة أسئلة على بعض الفتيات، ماذا تعني لكِ كلمة أحبك؟، ومتى شعرتِ بها؟، وهل كانت في مكانها المناسب؟، واللاتي أجاب بعضهن، وفقا لوجهة نظر كل منهن، كالتالي:

الحب عندي كوباية نسكافية من والدي وحضن أخويا

مفهوم الحب لدي بعض الأشخاص يقتصر على الإنجذاب بين الفتيات والشباب، ولكن "رضوى. م" صاحبة الـ29 عامًا كان لها رأي آخر، حيث تعتبر الحب وكلمة أحبك، شعور نابع بين جميع القلوب، خاصةً والدها وشقيقها.

وأوضحت لـ"هن": "يمكن أنا عمري ما قلت لأخويا أو أبويا كلمة بحبك صريحة، بس فعلا دول أكتر شخصين في حياتي يستحقوها، طول الوقت واقفين جنبي، وبيدعموني بكل الطرق الممكنة".

وأضافت: "فعلا بحس إني أولويتهم، سواء ماديا أو معنويًا، لو زعلت بيشقلبوا البيت عشان أتبسط، ولو احتجت فلوس، من غير ما أقول بلاقيها قدامي، ده غير الخروجات والدلع، بابا بيحب يعمل لي نسكافيه، وأنا بكون مكسوفة منه ومش عايزاه يتعب، لكن بصراحة أحلى كوباية نسكافيه من إيد الحاج بحس إنه بيها بيقولي بحبك".

مسمعتش كلمة أحبك من صنف الرجالة

لم تدخل "آية. ع"، في علاقة عاطفية حتى ترى مدى تأثير كلمة "أحبك" على قلبها، فهي لم تذق معنى الحب، ولا ولعته كباقي الفتيات.

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"لما بسمع أغاني وأفلام رومانسية، مبتأثرش زي البنات".. بهذه العبارة بدأت آية حديثها لـ"هُن"، وقالت: "أنا عشت الحب مع أهلي وأصحابي، ودول عندي بالدنيا، مش مرتبطة معايا بموقف، وعمومًا أنا مبحبش أسمعها، أنا بحب أحسِّها من اللي حواليا في تصرفاتهم".

أغاني الزمن الجميل أحسن من كلمة أحبك

ربما لم يكن عقلها وقلبها يستوعبان معنى كلمة "أحبك" حينما سمعتها للمرة الأولى، ولكنها أدخلت عليها السعادة، منذ أن وجدت الشخص الذي تُكن له كل الحب، يعترف لها بمدى امتنانه وتقديره لها.

"غرام. ل" صاحبة الـ25عامًا، تحدثت عن اليوم العالمي لكلمة أحبك: "أنا سمعت كلمة بحبك أول مرة، في أولى جامعة، وقتها حسيت إني جوايا مليون شعور، ما بين إن في شخص مقدرني وبيحبني وبيفرحني، وما بين الشعور بالذنب، وإني متعودش على الاختلاط والكلام مع حد، بحكم تربيتي".

"أم كلثوم ونجاة ووردة وفيروز".. كانت تلك الأصوات النسائية التي تجعل غرام تقع في الحب، وكأن أصواتهن تنقلها إلى عالم لا يوجد به سواها هي ومن تحبه،: "عيشت معاهم الحب بكل ما فيه، من زعل وفرح".

الحب حضن أبويا ودعاء أمي

حينما سألنا "نانسي. ن" صاحبة الـ27 عامًا عن الحب، ودلالة كلمة أحبك، في حياتها، لم تتردد أن تؤكد أنه يكمن في حضن والدها الذي ترتبط به ارتباطًا شديدًا منذ أن ولدت وحتى أصبحت شابة يافعة.

الأدعية المتكررة من والدتها لها، تجعل حياتها سهلة مليئة بالونس والسند: "الحب عندي هو علاقة والدي ووالدتي، لما بشوف عنيهم وهما بيبصوا لبعض، أتمني أكون عايشة في قصة حب زيهم، بتمنى ربنا يبعتلي واحد زي بابا".

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