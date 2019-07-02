محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
ذكرت امرأة أمريكية، تبلغ من العمر 38 عامًا، أن لدغة عنكبوت ينتمي إلى فصيلة "اليغموش الأمريكية"، تسببت في إصابتها بحساسية شديدة، ما حرمها من تناول أطعمة معينة.
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كانت هذه تفاصيل خبر حرمتها من 29 طعامًا.. لدغة عنكبوت تدفع سيدة لتناول الموز والفراولة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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