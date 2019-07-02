حرمتها من 29 طعامًا.. لدغة عنكبوت تدفع سيدة لتناول الموز والفراولة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

ذكرت امرأة أمريكية، تبلغ من العمر 38 عامًا، أن لدغة عنكبوت ينتمي إلى فصيلة "اليغموش الأمريكية"، تسببت في إصابتها بحساسية شديدة، ما حرمها من تناول أطعمة معينة.

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