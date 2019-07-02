تكلفك 33 ألف جنيه.. رحلة الـ20 دقيقة في جزيرة غير صالحة للسكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

هل يمكن أن تدفع 2000 دولار مقابل رحلة مدتها دقائق معدودة إلى جزيرة غير صالحة للسكن؟

هذه الجزيرة هي "روكال" المكونة من بقايا بركانية تقع على بعد 260 ميلاً غربي سلسلة جبال هيبريديس في اسكتلندا، والتي يخطط لزيارتها 18 سائحًا من المقرر أن يصلون إليها العام المقبل رفقة 7 آخرين هم طاقم قيادة السفينة الناقلة للرحلة.

ووفق "ديلي ميل"، فإن المكوث على أرض "روكال" لفترة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة سيكلف زائريها ألفي دولار، كما أن هذه الزيارة ستكون السياحية الأولى لهذه المنطقة على متن سفينة شراعية من طراز العام 1918.

وتتعاون شركتان في تنظيم هذه الزيارة، هما "كارين ترافل" و"لوبين ترافل"، المختصتين في نقل السائحين إلى الأماكن النائية صعبة الزيارة، مثل كوريا الشمالية وتشرنوبل وإيران.

وقد اكتمل حجز الرحلة خلال أسبوع واحد من الإعلان عنها، بما فاق توقعات الشركة المعلنة.

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ولم يستطع أحد من قبل الوصول إلى الجزيرة سوى بواسطة قارب خاص أو طائرة هليكوبتر، ويقال إن هناك 200 شخص زاروا هذه المنطقة من قبل في 2016 بغرض المغامرة، ومن هؤلاء الاسكتلندي نيك هانكوك، الذي حقق رقمًا قياسيًا في 2014، بعد قضائه 43 يومًا على سطح الجزيرة. ومن المقرر أن يكون هانكوك قائد هذه الرحلة.

وقال هانكوك، لصحيفة "صنداي بوست": "مكان قاحل للغاية ولا تستطيع التحرك فيه أكثر من اللازم.. الحافة الرئيسية للمكان تماثل سريرًا كبيرًا، إلى جانب مساحة أخرى في المكان تبلغ نصف هذا الحجم".

وأضاف: "المشكلة الرئيسية هي عدم القدرة على التجول كثيرًا، وإذا لم تكن هناك عاصفة، فعادة ما يكون هناك الكثير من ذرق الطائر (فضلاته)، ما يجعل رائحة المكان كريهة للغاية، كما أن البحر يجعل المكان باردًا وقاتمًا".

سيرتدي المسافرون ملابس الغوص والأحذية والعوامات قبل الصعود إلى المنطقة البركانية، ومن المقرر أن يقضوا هنا ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

وفي حال نجاح الرحلة سيصبح السائحون أعضاءً في "روكال"، المؤسس عام 2012 احتفالاً بالذكرى الأربعين لانضمام روكال إلى اسكتلندا، وفقًا لصحيفة "صنداي بوست".

ستغادر الرحلة من أوبان في المملكة المتحدة في 2 مايو 2020، في حال لم تطرأ أي تغيرات بسبب المناخ.​