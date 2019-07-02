تعرف على أضرار إعادة استخدام زجاجات المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

كثير من الأشخاص يعيدون استخدام الزجاجات البلاستيكية في أغراض حفظ مياه الشرب في الثلاجات، دون أن يعلموا أن هذه عادة خطرة للغاية على صحة أجسادهم، والسبب في ذلك يرجع إلى أن أغلب الزجاجات تصنع من مادة تسمى "Bpa" وهي تحتوي على مادة "ثنائي الفينول" الخطرة، والتي تتفاعل مع المياه بتغير درجات الحرارة، ومن ثم تنتقل إلى الطعام وتسبب أمراضًا مثل ارتفاع ضغط الدم أو تؤثر على غدة البروستاتا عند الأطفال الذكور، وفق ما نشر موقع "Mayoclinic".

وهناك تقارير تقول إن الزجاجات البلاستيكية تم تصميمها للاستخدام مرة واحدة فقط، وأن إعادة استخدامها خاصة مع المياه قد ينتج موادًا كيميائية، تحتوى على الكثير من البكتيريا الضارة.

نصائح ضرورية:

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- تجنب شراء الزجاجات البلاستيكية التي تحتوي على رمز "Bpa".

- تجنب تعرض هذه الزجاجات إلى أشعة الشمس لفترة طويلة.

- استبدل الزجاجات البلاستيكية بزجاجات مياه مصنوعة من الزجاج.