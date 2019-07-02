بالصور| أكثر شواطئ بريطانيا جمالا لقضاء عطلتك الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

إذا كنت تريد قضاء عطلة صيفية رائعة، يمكنك زيارة شواطئ بريطانيا التي تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث يتميز بعضها بالهدوء والخضرة، بينما يغلب على البعض الآخر المنظر الرملي الجذاب وأشعة الشمس المنسدلة على الماء.

تعيش تلك الشواطئ منذ سنوات مضت عصرا ذهبيا، حيث أصبحت مطابقة للمعايير الموضوعة من قبل مؤسسة التعليم البيئي، التي تشترط نظافة المياه والشواطئ، فضلًا عن هدوئها، وبذلك تضمن لندن لزائريها الهدوء والنظافة والاسترخاء،

يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية مجموعة من أبرز الشواطئ البريطانية التي تصلح لقضاء عطلة غير تقليدية.

1- شاطئ هولخام

من أكثر الشواطئ البريطانية نظافة، حيث يعتمد في جماله على رماله الصافية وميائه الهادئة، ويمتد هذا الشاطئ إلى شاطئ نوفولك شمال البلاد.

2- كامبر ساندز

يقع شرق مقاطعة ساسكس بالجنوب الشرقي للمملكة المتحدة، ويتميز هذا الشاطئ بالهدوء والأمان، حيث يمكن الاسترخاء باطمئنان.

3- بامبورج

يوجد هذا الشاطئ قريبا من أسوار قلعة نورمان، التي تتميز بعلوها وضخامتها، وهو ما يضفي على الشاطئ منظرا جميلا وخلابا، كما أنه من الشواطئ التي تعد مثالية لأصحاب الرياضات المائية، حيث يتميز بأمواجه العالية، كما تحيطه بعض المناظر الخضراء التي تخلق له حالة من الخصوصية.

4- خليج بيليش "جزر سيلي

يقع في المحيط الأطلسي على بعد 40 كيلو من بريطانيا، على الرغم من تبعيته لها، ويتميز هذا الخليج بتضمنه عددا من أجمل الشواطئ الرملية داخل المملكة، حيث تتميز بنظافتها، كما أنها منعزلة عن عوامل الضجيج، تحتوي على تكوينات صخرية مختلفة الأشكال، تمنحها مزيدا من الجمال والخصوصية.

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5- ويتبي

من أجمل شواطئ بريطانيا، ويقع في شمال شرق المملكة ضمن مقاطعة يوركشاير، ويتميز برماله الذهبية نهارا والسوداء ليلا، كما يصلح لقضاء عطلة هادئة، حيث لا يقصده عددا كبيرا من الزائرين.

6- كروسبي بيتش

يوجد في ليفربول شمال بريطانيا، تمثل زيارة هذا الشاطئ زيارة مثيرة، حيث الأمواج المرتفعة، والرمال المتغيرة، فعلى الرغم من خوف البعض من خطورة ممارسة الرياضات المائية هناك، إلا أن ذلك يمثل تجربة ومغامرة جذابة.

7- بورثكورنو

يقع في مقاطعة كورنوال وهي مقاطعة ساحلية توجد في جنوب غرب بريطانيا، وتتميز مياه هذا الشاطئ بهدوئها لاسيما عند انسدال أشعة الشمس عليها، فقد تمنحها منظرا جذابا، ودخل هذا البحر ضمن مناطق الجذب السياحي بالمملكة، لكونه يطل عليه مسرح "ميناك" أحد مسارح بريطانيا القديمة.

8- خليج كومبتون

يوجد في جنوب بريطانيا، يتضمن عددا من المنحدرات صاحبة الألوان المختلفة، ويعرف بأمواجه المرتفعة التي تصل أحيانا إلى منتصف الرمال، حيث متعة التزلج و السباحة بين الأمواج.

9- شاطئ بامبورج

يقع في مقاطعة نورثمبرلاند الموجودة بأقصى شمال بريطانيا، وهو أكثر الشواطئ التي يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس بها، لذلك هو المفضل لمن يريدون ممارسة رياضة السير على الأقدام، تتميز رماله باللون الذهبي اللامع، ما يضفي على الماء منظرا جذابا.

10- بيد نيل

يوجد هو الآخر في مقاطعة نورثمبرلاند، ويتميز بالضخامة واتساع المساحة، لذلك يظل هادئا طوال العام، كما يتميز برياحه الدائمة حيث تضفي عليه مزيدا من الجمال، ولكنه رغم ذلك إلا أن ميائه غاضبة أغلب الوقت، لذلك هو من الشواطئ المحببة للرياضيين، يستخدمه البعض في ركوب الأمواج والغوص.