مجموعة نينا ريتشي لريزورت 2020 ... للمرأة الغامضة فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم الثنائي رشمي بوتر، وليزي هيربرغ، تشكيلة نينا ريتشي لموسم ريزورت 2020، التي جاءت مبتكرة، إذ ركز الثنائي خلالها على الصور الظلية المتنوعة والأشكال، واستخدم لوحةً نظيفةً من الألوان المنعشة، شملت ومضاتٍ مشرقة، من اللون البرتقالي، والأصفر، والأزرق المائي، إلى جانب العاجي، والأبيض والبيج.

وقال الثنائي: "أردنا التركيز بشكل محدد على الشكل"، في إشارةٍ إلى عدم وجود الطبعات، والزخارف الملونّة، في تشكيلتهما الثانية، وشملت المجموعة بلوزة زرقاء لامعة، بأكمام ضخمة، ومعاطف مصممة بخياطة راقية، تميزت بانتفاخٍ على مستوى الظهر، وقميصٍ حريريٍ أبيض متدفق، أتى مُزينًا بكشاكش منتفخة، من الأمام.

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كما تضمنت المجموعة الأزياء الأنثوية المبالغ فيها، إذ شملت معطف تويد مستقيمًا من الأمام، ومنتفخًا من الوراء، حيثُ جرى استنساخ بعض أزياء الموسم الماضي مع تجديدها قليلاً لجعلها أكثر قابليةٍ للارتداء، وزينّت عبارة "نينا" الجانب السفلي من الياقات، بما في ذلك معطف ترانش كلاسيكي مصنوع من مواد الغوص.

وتم تنسيق معظم الإطلالات مع قبعات عريضة واسعة، من الصوف الأبيض، أو قبعات الرافية الطويلة، باللون البرتقالي؛ ما أضفى طابعًا من الغموض على امرأة نينا الجديدة.