تبدأ من 80 جنبها.. أسعار 5 أماكن لممارسة ركوب الخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

لممارسة ركوب الخيل متعة خاصة لا يضاهيها ثمن، سواء كانت مجرد هواية لقضاء أوقات سعيدة، او احتراف للمشاركة في البطولات والمسابقات وحصد الجوائز.

ولممارسة ركوب الخيل مرة أسبوعيًا على الأقل، فوائد عدِّة، غير أنّ من شروطها ألا يكون الشخص مريضًا بأمراض مزمنة مثل القلب أو السكر وألا يعاني من فوبيا الحيوانات، وألا يقبل سنه عن 5 سنوات ولا يزيد عن 80 إلا أراد الالتحاق بمدرسة خيل، وفق ما أكد الدكتور محمد عبد الهادي استشاري جراحة ومدير إحدى مدارس الخيل.

لركوب الخيل فوائد نفسية وبدنية

1- يزيد من التحمل والصبر حتى الوصول إلى الأهداف، عن طريق السيطرة على الأمور.

2- يُخرج مادة الأدرنالين من الجسم، التي تساعد الجسم لاحقًا على الثقة بالنفس والانتماء الاجتماعي.

3- يقلل من شرود الذهن والتفكير بمنطقية.

4- تزيد من صفات الشجاعة والبطولة، وتعالج فرط الحركة، والتوحد.

5- يعالج مشاكل العمود الفقري وتقوس الظهر، ويحمي من الجلطات الدماغية.

6- النمو السليم للجسم، خصوصًا عضلات الساقين.

7- يقوي العضلات ويُحسن توازن الجسم، والقدرة على اتخاذ قرارات صحيحة بشكل سريع.

8- الفروسية تعالج مرضي ضغط الدم المنخفض.

5 أماكن لتدريب الفروسية وممارسة هواية ركوب الخيل:

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- مدرسه حور الفروسية:

مدرسة متخصصة في رياضة الفروسية، بشكل أكاديمي مختص للتأهيل والتدريب على الخيل مع متدربين مختصين.

قيمة الاشتراك تبدأ من 800 جنيه شهريًا، مقابل حصيتين في الأسبوع. العنوان: القاهرة الجديدة - نادي البنك المركزي - التجمع الأول.

- نادي الفروسية:

يمكنك الاستمتاع بركوب الخيل وسط مساحة كبيرة خضراء، والتدريب بشكل ممهد دون تَسرع.

دخول النادي برسوم 30 جنيها، وممارسة ركوب الخيل 100 جنيه للفرد الواحد مقابل ساعة. العنوان: نادي الجزيرة بالزمالك

- نزلة السمان:

من أكثر الأماكن التي يلجأ إليها المصريون عند سماع كلمة ركوب الخيل نظرًا للمنظر الصحراوي البدوي الذي يناسب هذه الرياضة التي تعتمد على السرعة مع الخيل الخاص بك، وبخلاف هذا تعتبر خروجه "اتنين في واحد" تقوم بزيارة الأهرامات وتستمتع بتجربة جديدة ومختلفة.

يتراوح سعر ركوب الخيل من 80 إلى 120 جنيها حسب الاتفاق والتوقيت والموسم.

- مدرسة الفروسية بمزرعة الزهراء

بالإضافة إلى التدريب بطريقة مؤهلة للبطولات، تتيح المدرسة شراء حصان مخصص لك إذا أمكن لك وجود مكان خالِ للتدريب. وقيمة الاشتراك تبلع 600 جنيه للشهر الواحد مقابل حصتين أسبوعيًا.

- الزهراء لتربية الخيول

قرية صغيرة لتربية الخيول وممارسة رياضة الفروسية، ويتميز بمساحة كبيرة خضراء حوالي 2 فدان، وتقدم دورات تدريبية مقابل 550 جنيها في الشهر بما يعادل حصتين أسبوعيا. العنوان: عين شمس الشرقية -أول شارع أحمد عصمت من جهة شارع جسر السويس