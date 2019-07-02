"مروة" تطلب "الخلع": "مش لاقية الدلع والحنية"

بعد نحو 3 أعوام على الزواج، أقامت "مروة.هـ" 26 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 3101/2018، ضد زوجها "أحمد.ع" 31 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

حياة فاترة المشاعر، عاشتها الشابة العشرينية برفقة زوجها، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة لتفر من حياتها الزوجية، تروي "مروة" لـ"هن": "اتجوزنا بشكل تقليدي كنت يادوب لسة مخلصة الجامعة واتقدملي صالونات واتجوزنا.. طول فترة الخطوبة والجواز عمره ما قالي كلمة حلوة ولا بعتلي رسالة حب، كنت بصبر نفسي إن بعد الجواز هيتغير وألاقي منه الحب والحنية اللي محستهمش قبل كدا في بيت أهلي".

منى ترفع دعوى خلع: "جوزي بيشك إني بخونه مع أبوه"

خلافات بدأت تسلك طريقها إلى الزوجين، وبحسب الشابة العشرينية: "من أول يوم زواج وحياتنا مكانتش كويسة عمره ما مسك ايدي في الشارع، ولا سمحلي حتى إني اتعلق في دراعه زي الحبيبة ما بيعملوا، كان نفسي أمشي معاه على الكورنيش ونتكلم ونتفرج على النيل أحس إنه بيحبني لكن معاملته كانت دايمًا جافة مبيعرفش غير الأكل والشرب والسجاير والنوم، ولو فتحت بقي وقولتله تعالى نتمشى يتهمني إني فاضية وتافهة وعيلة".

من زوجها الثاني.. "داليا" ترفع دعوى "خلع": "مش بحس بأنوثتي معاه"

Advertisements

حياة قاسية عاشتها بعد إنجاب طفلها الأول، توضح "مروة": "للأسف حملت على طول بعد الجواز وطول فترة الحمل عانيت لوحدي عمره ما فكر يساعدني في شيء كأني كرسي ولا كنبة في البيت، مفكرش يقولي كلمة حلوة يحسسني بيها إنه مقدر تعبي مع ابنه ولو اشتكيت كدا لو طلبت أخرج ولا أشتري لبس جديد أو أعمل أي حاجة تخرجني من حالة الاكتئاب اللي أنا فيها، يقولي عادي مهو كل الستات كدة، أنتي اللي مدلعة".

"ريهام" تطلب الخلع: تخلى عني.. وبيقولي أنا مش متجوزك عشان أعالجك"

خيبة أمل شعرت بها الشابة العشرينية بعد الزواج، تقول: "كان عندي أحلام إني أعمل عيلة، بتحب بعض وتخاف على بعض وحنينين سوا مش عايزة ابني يتربى في وسط أب وأم بينهم جفاء في المشاعر وأب ميعرفش يحضن ولا يقول كلمة كويسة".

وتكمل: "اتكلمت معاه كتير ومداش لكلامي أي اهتمام كالعادة ببص لصحباتي اللي متجوزين، وبتمنى أكون زيهم عايزة راجل يحسسني بأنوثتي ويهتم بي ويقدرني ولو بكلمة".

​