بالصور| راموس يوجه رسالة رومانسية لزوجته: "يا ملكة القلوب"

رسالة رومانسية جديدة، وجهها المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد، سيرجيو راموس، لزوجته المذيعة بيلار روبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "راموس" باللغتين العربية والإنجليزية، في تعليقه على الصورة، "يا ملكة القلوب.. يا ملكتي، أنا أحبك"، وظهر راموس برفقة زوجته خلال حفل زفافهما، حيث ارتدت "بيلار" فستان من توقيع مصمم الأزياء العربي زهير مراد، طويل ودون أكمام، وتميز بعدة نقوش وفتحة صدر، مع طرحة طويلة من الشيفون، وكانت العروس ممسكة بـ"بوكيه" ورد أسود اللون، فيما أطل زوجها ببدلة كلاسيكية زرقاء.

وخلال الساعات الماضية تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، على المنشور الذي حصد ما يزيد عن 800 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات بمختلف لغات العالم، أبرزها: "أنت تنشر صوركما، وهى متنشرلك شيء"، و"بالرفاء والبنين والطفل الرابع حياتي"، و"أنتما رائعان للغاية".

بالصور من زهير مراد لإيلي صعب.. زوجة راموس تتألق بالأبيض بتوقيع مصممي أزياء عرب

Advertisements

واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، في 15 يونيو الماضي، وتداول رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من حفل الزفاف، والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب فور استقبال زوجته، إذ قبّل عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

يذكر أن مدافع المنتخب الأسباني أنجب من صديقته المذيعة 3 أطفال، قبل سنوات من زواجه منها رسميًا، الشهر الماضي.

​