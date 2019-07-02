بوسي شلبي تودع عزت أبو عوف بصورة من حفل عمرو دياب

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة قديمة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بالفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا أمس.
وودعت بوسي، الفنان أبو عوف بنشرها صورة من الذاكرة جمعتهما في حفل عمرو دياب، مع رجل الأعمال حامد جودة، وزوجة عزت أبوعوف فاطيما، ومها أبو عوف وبوس، ولم ترفق الصورة بتعليق.
غيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح الأمس، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.
وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.
وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.
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