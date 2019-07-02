تزامنا مع حملة مناهضة سرطان الثدي.. محافظ الجيزة يتفقد مستشفى بهية

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية، جولة تفقدية في مستشفى بهية للكشف والعلاج من سرطان الثدى بالمجان بمنطقة الهرم، مساء أمس.

وكان في استقبالهما كلًا من المهندس ماجد حمدي عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عمارة مدير مركز بهية، بالتزامن مع إطلاق وزارة الصحة الحملة القومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وتجول "راشد" و"عصر" داخل أقسام المستشفى المختلفة، متفقدين التوسعات الجارية بـ"بهية"، والوحدة الثالثة للكشف المبكر، مشيدا بالخدمات الطبية المقدمة بـ"بهية"، والدعم نفسي للمحاربات.

والتقى المحافظ مجموعة من المحاربات، واستمع إلى رحلة علاجهن، مقدما دعم نفسه لهن.

كما حضر احتفال المستشفى بشفاء مجموعة من المحاربات، ووزع المحافظ عليهن مجموعة من الهدايا الرمزية.

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وفي ختام الزيارة، وعد اللواء أحمد راشد، بتقديم الدعم من محافظة الجيزة لمستشفى بهية للمساهمة في استمرار خدمتها لجموع سيدات مصر.

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