عطور مميزة من عبق اللافندر لا تُقاوم

اللافندر، أو الخزامي، هو واحد من أشهر النباتات التي تدخل عالم العطور، خاصة أنه يشعرك برائحة النظافة والانتعاش، لهذا هو مميز بشكل كبير بين عطور الصيف، لالتقاط جوهر الأيام المشمسة.

يتم إقرانه في كثير من الأحيان مع غيره من النكهات الطازجة والزهور، مثل الليمون الصقلي والبرغموت، بالإضافة إلى العطور الخشبية.، كما يحظى اللافندر بشعبية بين الرجال والنساء على حد سواء ، ويضفي لمسة رائعة على العطور للجنسين، لهذا نقدم لك اليوم عطورا مميزة من عبق اللافندر لا تُقاوم.



هذا العطر مثالي لمن يحبون الحياة وأجواء الصيف المنعشة، فهذا المزيج من اللافندر المنعش مع الفانيليا الدافئة، ورائحة الياسمين الحسية، سوف تجدد روحك، كما انه من الروائح الخفيفة التي يمكنك وضعها بالنهار، ننصحك بأن تكون متواجدة دائما في حقيبتك.



بهذا الطقس الحار، سوف يضفي هذا العطر البارد نوعا من الانتعاش وضبط النفس، كما يحتوي مزيجا من رائحة البخور الشرقية، التي تشعرك بالانتماء إلى البلاد، أو الحنين إليها إن كنت مسافرة.



هذا العطر سمة مميزة من حيث الأناقة والرقي ، يحتوي على مزيج من الحمضيات الصقلية واللافندر الهش وخشب الصندل للحصول على رائحة مثيرة وجذابة.



فلوريس 1976 هو عطر يُظهر مدى جمال رائحة اللافندر. يجمع بين الفلفل الأسود المثير والتوت العرعر والخزامى مع البرغموت الأخضر والمسك، يهدف العطر إلى الاستحواذ على الطاقة والشعور بالحرية.



هذا العطر مستوحى من الريف المحيط بروما في ذروة شهر يونيو، يستحضر العطر الطرق الممتدة على طول نهر Ninfeo الذي يصطف عليه السرو والخزامى. بالإضافة إلى هذه الروائح هناك روائح من الليمون الصقلي والبرتقال المر والتين، كلها مجتمعة للحصول على عطر صيفي بالكامل.

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