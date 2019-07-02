انتقادات لاذعة لسلمى أبو ضيف بسبب ملابسها الجريئة

القاهرة - لايف ستايل تعرضت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف إلى انتقادات واسعة بسبب جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام". واكتفت سلمى أبو ضيف بالتعليق على الصور قائلة: "سيوة مع المصور جاك". وتلقت سلمى تعليقات سلبية على الصورة التي ظهرت فيها مرتدية ملابس مكشوفة البطن وعبارة عن بلوزة سوداء وبنطلون أسود وفى صورة آخر ترتدى سلمى بلوزة مكشوفة الكتفين وبنطلون أسود أيضا. وكانت سلمى أبو ضيف دافعت عن نفسها من قبل وردت على الانتقادات التى وجهت لها بسبب ازيائها حيث قالت إن جسدها يساعدها على ارتداء أي شكل ونوع من الملابس، لذا لا يوجد ما يمنعها من الظهور بأي إطلالة تعجبها. Advertisements قد يهمك أيضا: سلمى أبو ضيف توافق على الانضمام لمسلسل "بني يوسف" سلمى أبو ضيف تعلن أن شخصيتها في "حلاوة الدنيا" أشبعتها فنيا

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