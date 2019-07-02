"من العمل إلى السهرات" اختاري الدانتيل لإطلالة أكثر جاذبية

بين العصرية والكلاسيكية الراقية لمعت خامة الدانتيل على منصات عروض الأزياء العالمية في أسابيع الموضة، بألوانها الناعمة التي تنساب عبر خيوطها لتغزل لمسات من الجمال تحتضنها تارات من التطريزات اليدوية، لتتربع بقوة على عرش أحدث الصيحات لهذا العام.

وتمنح خامة "الدانتيل" المرأة إطلالة رومانسية تنطق بالرقة والأنوثة، ومتوفر في الفساتين lace dress والتنانير والبناطيل والقطع الفوقية، وكذلك الحقائب، والأحذية؛ حيث أطلق مصمم الأحذية جيوفانتي روسي مجموعته العام الماضي.

وشملت المجموعة أشكالًا مختلفة من الأحذية منها البوت والهاف بوت وكعب وبدون، إلا أن كل التصميمات استخدم فيها الدانتيل المطاط، وتستطعين تنسيقها بأكثر من طريقة لتناسبك.. وينصح خبراء الموضة بتنسيقه مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء لتجنب المبالغة.

وخامة الدانتيل بصيحة جديدة لا تقتصر فقط على الفساتين والأزياء التقليدية، بل امتدت للملابس الرسمية كـ"البليزر والقمصان الكلاسيكية و التنانير الماكسي"، وتنوعت تصاميمها بين ذات الأكمام الطويلة، والتصاميم مكشوفة الأكتاف الـ off shoulder، وفقًا لما نشره موقع " الديلي ميل".

وبالنسبة للألوان.. أوضحت خبيرة الموضة الألمانية سونيا جراو أنه إلى جانب اللون الأبيض الكلاسيكي يتألق فستان الدانتيل المثقوب بألوان زاهية تشيع أجواء البهجة والانطلاق كالأحمر والأصفر والسماوي والوردي، وفقًا لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

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وأضافت جراو أن فستان الدانتيل المثقوب الطويل يعد خيارا مناسبا للشاطئ، على أن يتم تنسيقه مع صندل ذي أربطة أو حذاء إسبادريل وحقيبة كبيرة الحجم من القش، و يمكن تنسيقه بشكل أجرأ، على سبيل المثال مع بوت الكاحل.

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