انطلاق فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الألمانية برلين

بدأت فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الألمانية برلين الإثنين. ويفتتح مصمم الأزياء النمساوي كريستوف رومبف، فعاليات الأسبوع على منصة عرض الأزياء في "إي-فيرك"، إحدى الباحات الصناعية القديمة. وفي المساء يعرض مصمم الأزياء الألماني جويدو ماريا كريتشمر مجموعته الجديدة.

ويلتقي على مدار الأيام المقبلة العديد من المشترين والمصورين والمشاهير في العاصمة الألمانية، ومن المنتظر أن تشارك المغنية البريطانية ريتا أورا والناشطة الألمانية

على مواقع التواصل الاجتماعي كاتي هوملز.

وخلال أسبوع الموضة سوف يتم عرض تصاميم أزياء لربيع وصيف عام 2020.

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