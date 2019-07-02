موسم السرطان يؤثر بشكل إيجابي على هذه الأبراج

تجد بعض الأبراج تجد صعوبة بالغة مع فكرة التعامل مع المشاعر والنظر الى الداخل وتقييم الذات، وتجد هذه الأبراج، موسم السرطان فترة مربكة وصعبة وذلك لأن طاقة البرج هذا ستثير الكثير من المشاعر؛ في المقابل هناك أبراج أخرى يمكنها التعامل مع الفائض من المشاعر المتغيرة والمتناقضة بحكم أن السرطان برج يحكمه القمر وبالتالي هناك حالة من التبدل الدائمة.

ويتمحور موسم السرطان حول فكرة المنزل، بغض النظر عما يعنيه المنزل للأبراج، فالمنزل قد يجسد المعنى الحرفي للكلمة حيث الأهل والعائلة وقد يجسد المعنى الآخر والذي هو المكان الذي يشعر فيه الشخص بالراحة والطمأنينة مع أشخاص هم "عائلته" رغم أنه لا تربطه بهم علاقة قرابة، المنزل في نهاية المطاف هو حيث يكون القلب، سيكون أيضًا خلال موسم السرطان الحنين إلى الماضي، فالبرج هذا معروف عنه بأنه يعلق في الماضي ويجد صعوبة كبيرة في التخلي عنه والمضي قدمًا.

اقرا ايضاً:

أسبوع فلكي مهم جدًا يحمل ثلاثة أحداث بارزة مع جاكلين عقيقي

الأبراج التي يمكنها التعامل مع كل هذه الأمور وتحويل المشاعر المتناقضة الى أمر إيجابي

السرطان 22 يونيو/ حزيران - 22 يوليو/ تموز

بطبيعة الحال الذين ينتمون الى برج السرطان سيختبرون فترة مثالية وذلك لأن الطاقة المنتشرة في كل مكان هي طاقتهم. عطارد والمريخ والشمس كلها تتمركز عند العقدة الشمالية للبرج هذا. الشمس تزود السرطان بالطاقة، بينما عطارد سيجعل التواصل أسهل بأشواط أما المريخ فسيجلب الكثير من الشغف والعاطفة. العقدة الشمالية في المقابل تحفز الخصائص المرتبطة بكون السرطان برج مائي ما سيجعل الفترة المقبلة مختلفة.. وذلك لأن السرطان لن يضع إحتياجات الآخرين قبل إحتياجاته الخاصة وبالتالي سيكون هناك فترة من الإعتناء بالذات وفي الواقع لقد حان الوقت لذلك لأن السرطان يستحق أن يمنح نفسه الوقت والطاقة.

العقرب 23 أكتوبر/ تشرين الأول - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

Advertisements

المريخ وعطادر والشمس والعقدة الشمالية في برج العقرب ستبدل الكثير من الأمور في حياة البرج هذا، التأثير الأكبر سيطال البيت التاسع والذي هو بيت السفر والعمل والمناطق الجديدة وعليه سيشعر العقرب بنهم من أجل التعلم والتجربة والمغامرات العفوية التي لم يتم التخطيط لها، بعض الذين ينتمون الى برج العقرب قد يجدون أنفسهم يعودون الى مقاعد الدراسة لتحصيل علمي كانوا يريدونه لم يتمكنوا من الحصول عليه بسبب إنشغالهم بالروتين اليومي والمسؤوليات.

وفي المقابل البعض الآخر قد يختبر يقظة من نوع ما ستبدل حياتهم. وبغض النظر عن نوعية اليقظة التي يختبرها الذين ينتمون الى برج العقرب فإن ما هو مؤكد بأن موسم السرطان سيكون إيجابيًا جدًا وسيترك أثره الكبير على مسار حياة البرج هذا.

الحوت 19 فبراير/شباط - 20 مارس/آذار

عطارد والشمس والمريخ والعقدة الشمالية ستؤثر خلال موسم السرطان على البيت الخامس للحوت والذي هو بيت الإبداع والفرادة والرومانسية. خلال الفترة هذه سنجد الحوت يسعى لأن يكون محط أنظار الجميع وخلافًا لعادته لن يشعر بالذنب لقيامه بذلك وبالتأكيد لن يجد نفسه ملزمًا على تبرير ما يقوم به للآخرين.. بل على العكس سيقوم بذلك ويستمتع بكل لحظة.

وفي المقابل سيكون هناك الكثير من الشغف والرومانسية والحب في حياة الحوت خلال موسم السرطان، وبما أن البيت الخامس كما سبق وذكرنا هو بيت الإبداع، فإن الرومانسية ستشهد على الإبداع والإبتكار كما أن الحوت سيكون في ذروة العطاء وعليه سيكون هناك الكثير من الاعمال المبدعة والخارجة عن المألوف، الفترة المقبلة مثالية للذين ينتمون إلى برج الحوت.

قد يهمك ايضاً:

تعرَّف على الأبراج الأكثر تأثرًا بموسم السرطان

تعيش أجواء حذرة خلال هذا الأسبوع