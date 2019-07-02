هل تعرضت لتجربة الموت أثناء النوم؟.. إليك التفسير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

اضطرابات النوم تسبب انزعاجات بعضها بسيطة والآخر خطرة لا تجعلنا نهنأ براحة وسكينة. لكن هل مررت بتجربة الموت أثناء النوم؟

أوضحت حالات عدة أن اقتراب الإنسان من الموت يكون بين الصحو واستيقاظ الدماغ من الحلم، بحسب موقع ما أوضحه موقع "livescience".

وأكدت دراسة جديدة، أن حوالي 10٪ من الأشخاص مرَّوا بـ"تجارب شبه قاتلة"، مثل الشعور بأن الروح خرجت عن أجسادهم.

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لهذه التجارب لا يزال لغزًا، لكن الباحثين قالوا إن هذه الظاهرة قد تكون مرتبطة بتشوهات النوم "هو أحد الاضطرابات التي تصيب البدن والعقل والإحساس لدى الإنسان أثناء النوم".

شعور انفصال الروح عن الجسد

تشير نتائج الدراسة إلى احتمالية وجود صلة بين تجارب الشعور بالموت واضطرابات حركة العين السريعة أثناء النوم، إذ لاحظ الباحثون أن أكثر المصابين بهذه الاضطرابات تعرضوا لتجربة الاقتراب من الموت أثناء النوم.

وتقول إحدى الفرضيات إن دماغ الأشخاص الذين خاضوا هذه التجارب، عادة ما تمزج بين حالات الوعي والاستيقاظ والحلم.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور دانييل كوندزيلا المتخصص في طب الأعصاب بجامعة كوبنهاجن في بيان، "إن تحديد الآليات الفسيولوجية الكامنة وراء التداخل بين اضطرابات حركة العين السريعة مع حالة اليقظة قد يعزز فهمنا لخبرات الموت القريب".

التجارب الخاصة بالشعور بالنوم تعود إلى قرون عديدة ولكن لم يكن واضحًا تمامًا مدى شيوع هذه التجارب حول العالم.

Advertisements

واستطلع الباحثون آراء 1034 شخصًا في 35 دولة حول العالم، إذ وجهوا لهم أسئلة عما كانوا قد مروا بتجربة قريبة من الموت أم لا.

وقال 289 شخصًا إنهم خاضوا تجربة قريبة من الوفاة، بينما اعتبر 106 آخرون أن لديهم تجربة "حقيقية" مع الموت.

وبحسب المشاركين في الاستطلاع، كانت الأعراض الأكثر شيوعًا بينهم أثناء تجربة الاقتراب من الوفاة هي الإدراك غير الطبيعي للوقت، وسرعة التفكير، والحواس اليقظة بشكل استثنائي والشعور بالانفصال عن أجسامهم.

اضطرابات حركة العين السريعة

وكان نسبة 47٪ من المشاركين الذين واجهوا تجارب حقيقة مع الوفاة يعانون من اضطرابات حركة العين السريعة (شلل أو هلوسة).

ويوضح الباحثون أن هؤلاء الأشخاص ربما أدمغتهم تمزج بين الاستيقاظ وحركة النوم السريعة (أثناء الحلم).

ويقول الدكتور كيفن نيلسون، أستاذ علم الأعصاب بجامعة كنتاكيوقال نيلسون، إن هذا الخلط قد يكون رد فعل المخ أثناء أزمة تقترب من الموت.

أكثر شيوعا بين مرضى القلب

بينما قال الدكتور سام بارينا، مدير أبحاث الرعاية والإنعاش في جامعة نيويورك، في تصريحات لموقع "لايف ساينس"، إنه "يمكن للناس أن يمروا بتجارب مشابهة للاقتراب من الموت، مثل أي نوع من التجارب الصوفية".

وشكّك بارينا في نتائج الدراسة، مؤكدًا أن الرابط بين اضطرابات النوم في حركة العين السريعة والخبرات القريبة من الوفاة، تكون أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة مثل أمراض القلب.

حتى الآن لم يستطع الباحثون الجزم بالسبب الرئيسي لشعور البعض بأنه على وشك الموت أثناء النوم، ورجحت دراسات سابقة أن هذه الحالة ربما تكون ناجمة عن طفرة في النشاط الكهربائي في الدماغ المحتضر، ودراسات أخرى أشارت إلى أن الحرمان من الأكسجين قد يكون السبب الرئيسي في هذه التجربة.