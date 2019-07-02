بالصور| إليكِ وصفة بوبس الشوكولاتة أو البسطرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

أصبحت "السوشيال ميديا"، خاصة التجمعات على جروبات "فيسبوك"، تهتم بكل كبيرة وصغيرة.. وعندما نتحدث عن الأكل (وصفات - فوائد - ممنوعات - مفضلات) تجد تفاعلًا كبيرًا على جروب "كرش كيبرز "kersh keepers، الذي يضم أكثر من مليون عضو من محبي الطعام، يتبادلون الخبرات و"الافتكاسات" في تحضير الأكلات.

ولعل من بين المنشورات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، وصفة جديدة شاركها أحد أعضاء المجموعة ولاقت استحسانًا كبيرًا؛ وهي وصفة "البوبس" المحشو شوكولاتة أو بسطرمة أو بطاطس.

وأعجبت الوجبة من أعدها وتذوقها، وعجينة تحضير "البوبس" لا تختلف في التحضير، وهي تنتمي لمجموعة "السناكس" بين الوجبات أو مع الوجبات في العزومات مثل السمبوسك، أو الحلوى بعد الطعام مثل الكريب بالشكولاتة أو الدونتس.

ربات البيوت على "كرش كيبرز" تداولن طريقة عمل البوبس، وجاء كالتالي:

المقادير:

- 3 أكواب دقيق.

- كوب لبن دافئ.

- رشة ملح ورشة سكر.

- ملعقة خميرة فورية.

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- كوب زيت ذرة.

- الحشو: أي نوع من الشكولاتة أو الجبن أو البسطرمة أو لحم مفروم أو بطاطس.

طريقة التحضير:

- تحضير مقلاة للزيت

- خلط الدقيق مع الخميرة، ورشة ملح ورشة سكر وإضافة كوب اللبن.

- امزجي الخليط حتى تتحول إلى عجين، ويترك حتى تتخمر من 2 إلى 3 ساعات في مكان دافئ.

- قومي بتكوريها وقومي بإضافة الحشو من الداخل

- قومي بقليها في الزيت.

- زينيها بالسكر أو العسل إذا كانت مُحلاة.