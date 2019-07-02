بالصور| كيف ترتدي القبعات على طريقة العائلة المالكة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعتبر نساء العائلة المالكة من أكثر المؤثرين في الموضة في العالم، وتعتمد العديد من الفتيات قبعاتهن كجزء أساسي من ملابسهن.

القبعات في حد ذاتها لا تعد ثورة في عالم الموضة، ولكن العائلة الملكية البريطانية استخدمتها بطريقة جذابة ومميزة مع الملابس، وغالبا ما يرتدونها في سباقات الخيل، أو احتفالات عيد ميلاد الملكة، وكذلك أثناء حفلات الزفاف الملكية.

نستعرض لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، 34 من أفضل القبعات التي ترتديها العائلة الملكة بحسب ما أوردها موقع "insider":