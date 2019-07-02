أفضل ماسك للوجه بخلطات العسل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - تعدّ خلطات البشرة التي تتكوّن من العسل كأفضل ماسك للوجه ، بلنها تقوم بتغذيته وتعمل على حمايتها من الجفاف ويحافظ على رطوبتها. اليك من ياسمينة أهم خلطات العسل للوجه لتحافظي على بشرتك وتبقيها مشرقة.تبحث كل سيدة عن أفضل ماسك للوجه يتناسب مع طبيعة بشرتها ونوع المشكلة التي تعانيها. ماسك العسل يساعد على التخلص من مشاكل البشرة ومنع ظهور التصبغات.



قناع العسل والكركم والحليب

قناع العسل والكركم والحليب



يعمل هذا القناع على ترطيب الوجه بسبب وجود الحليب، أما الكركم فيعمل على تفتيح الوجه بينما العسل يعمل على علاج البشرة التالفة وتجديدها، وللحصول على هذه النتائج ينصح بتكرار هذا القناع من 2-3 مرات بالأسبوع.

المكونات:

ربع ملعقة من الكركم

ملعقة صغيرة من الحليب

ملعقة صغيرة من العسل.



طريقة الاستعمال:

تخلط المكونات مع بعضها بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة، بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد جيداً



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اخلطي ملعقة واحدة من العسل مع القليل من عصير الليمون، ثم قومي بتدليك وجهك الجاف بواسطة أصابعك، دعي الخليط على البشرة لفترة عشر دقائق، ثم قومي بغسلها بالكامل بمياه باردة.

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خلطة العسل وماء الورد:

عليك أن تمزجي القليل من عسل النحل مع القليل من ماء الورد بعد خلط المكونين جيدًا طبقي الخليط كقناع على الوجه ودعيه على وجهك لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر وسيصبح الوجه أصبح أكثر نعومة وشباباً.

خلطة العسل مع البيض:

اخلطي نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل، وأضيفي عليها القليل من عصير الخيار الذي يعصر من بضع حبات من الخيار بالاضافة الى بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من عصير النعناع، وأضيفي عليها ملعقة واحدة من الزبادي. بعد الخلط، طبّقي هذا القناع على الوجه لكي يوفر بشرة نضرة.

خلطة العسل والخيار

خلطة العسل مع الخيار:

اخلطي القليل من عسل النحل مع القليل من عصير الخيار، وطبّقي القناع على وجهك واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة. تعمل هذه الخلطة على تبييض البشرة الجافة أو العادية. وبالنسبة للبشرة دهنية أضيفي إلى هذه الخلطة القليل من عصير البرتقال، ودعيه على الوجه لمدة عشرين دقيقة. يمكنك أن تعيدي تطبيق هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع.

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