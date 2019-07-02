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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - البشرة المختلطة هي أصعب أنواع البشرة على الإطلاق، لا سيما في ما يتعلق باختيار مستحضرات العناية بالبشرة، وتحديداً الواقي الشمسي، كونها تحتوي على بشرة جافة ودهنية في مناطق مختلفة من الوجه، وبالتالي فإن استخدام أي منتج يشكل تحدياً بالنسبة الى صاحبات البشرة المختلطة.
انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل واقي شمس للبشرة المختلطة، لتؤمني الحماية اللازمة لبشرتك هذا الصيف.
Supergoop! Everyday Sunscreen with Cellular Response Technology SPF 50
يتميز هذا الواقي الشمسي بتركيبته الخفيفة الوزن والفريدة من نوعها، فهي تشكل مصلاً وهلاماً في الوقت نفسه، فمن جهة تعمل على الحد من إفراز الزيوت الزائدة على أنحاء الجلد الدهنية، ومن جهة أخرى تعمل على ترطيب أماكن البشرة الجافة، فضلاً عن أنه يؤمن الحماية القصوى لبشرة الوجه من أشعة الشمس الضارة.
Neutrogena Ultra Sheer dry-touch Sunblock with SPF 50
يعد هذا المستحضر أفضل رهان لك لحماية بشرتك من أشعة الشمس والعوامل الضارة، وهو يعمل على ترطيب بشرتك على نحو طفيف، ومن جهة أخرى هو خال من الزيوت ومقاوم للماء، مما يجعله واقياً مثالياً لأشعة الشمس للبشرة المختلطة طوال أيام السنة.
L’Oreal Paris UV Perfect Moisture Fresh Sunscreen SPF 30
يتميز هذا الواقي الشمسي من لوريال باريس بتركيبته الخفيفة، التي لا تسبب أي احمرار أو تهيج للبشرة المختلطة، كما أنه يؤمن الحماية اللازمة للبشرة، سواء في الشتاء أو الصيف. وقد صُمم للبشرة المعتدلة ذات النوع الحساس.
Shiseido Urban Environment Oil-Free UV Protector SPF 42
هذا الواقي الشمسي مثالي للبشرة المختلطة، فتركيبته الخفيفة تتغلغل في البشرة لتؤمن لها الحماية الكاملة، إضافة الى أنه مقاوم للماء. ونظراً الى أنه يحتوي على خلاصة الفاوانيا، فهو يقلص حجم المسام فيمنح البشرة مظهراً أنيقاً.
Avène Mineral Ultra-Light Hydrating Sunscreen SPF 50
هذا الواقي الشمسي الخالي من المواد الكيماوية، والموصى به من مؤسسة Skin Cancer Foundation، يوفر حماية قصوى للبشرة المختلطة من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يحتوي على الفيتامين E الذي يقاوم الجذور الحرة الضارة، إضافة الى أن تركيبته خفيفة وشفافة ولا تترك أي أثر على البشرة.
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