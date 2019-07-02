- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - حان الآن موعد عطلتكِ الصيفية على الشاطئ؛ لتستمعي بالطقس الرائع وسط البحر والرمال، لكن عزيزتي لا تنسي أن تهتمي بكل التفاصيل الخاصة بإطلالتك، لاسيّما اختيار ألوان المناكير العصرية والمنعشة المناسبة لأجواء الشاطئ، وهو ما سيكون حديثنا عنها اليوم؛ لتختاري ما يناسبك من بين الدرجات الصيفية المختلفة.
الأحمر الخوخي
إحدى الدرجات الجديدة والمميزة لهذا الصيف، وهو مناسب لكل ألوان البشرة، سيكون مثالياً لصاحبات البشرة الداكنة، أو مع لون التان البرونزي، من الممكن أن تعتمديه مع الإكسسوارات المميزة من القواقع باللون الأبيض، اخترناه لكِ من Chanel Le Vernis Longwear Nail Color
الوان مناكير صيف 2019 اختاري الأنسب !
اللون الوردي الثلجي
مع الطقس الحار، تحتاجين إلى الشعور ببعض الانتعاش بهذا اللون الوردي الثلجي، وهو ناعم ورقيق، يتناغم مع ألوان الطبيعة، كذلك هو مميز للصبايا المراهقات، ويمنح السيدات «لوك» شبابياً، كهذه الدرجة من Essie Ballet Slippers
خلطات تبييض للتخلص من اصفرار الأظافر
المناكير باللون الخوخي
اللون الخوخي من الدرجات الرائجة بشكل كبير بعالم جمال المرأة، سواء بالمكياج أو ألوان المناكير، لهذا ننصحكِ باعتماده لإطلالة عصرية، ونتوقع أن تناسبك هذه الدرجة المميزة من Butter London Pantone Color of the Year 2019 Patent Shine 10X Nail Lacquer
مناكير النيود أبرز صيحات صيف 2019
الميتاليك الديسكو
موضة «الديسكو» عادت لنا من فترة الثمانينات بشكل ملحوظ، وأنتِ يمكنكِ اعتمادها بالمناكير بكل سهولة، مع هذا الطلاء من Deborah Lippmann Glitter Nail Polish، بلمسات الجليتر الملونة، اختاريه لسهرة مميزة على الشاطئ.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
كانت هذه تفاصيل خبر أجمل ألوان المناكير لتتألقي بها على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.