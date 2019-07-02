أجمل ألوان المناكير لتتألقي بها على الشاطئ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - حان الآن موعد عطلتكِ الصيفية على الشاطئ؛ لتستمعي بالطقس الرائع وسط البحر والرمال، لكن عزيزتي لا تنسي أن تهتمي بكل التفاصيل الخاصة بإطلالتك، لاسيّما اختيار ألوان المناكير العصرية والمنعشة المناسبة لأجواء الشاطئ، وهو ما سيكون حديثنا عنها اليوم؛ لتختاري ما يناسبك من بين الدرجات الصيفية المختلفة.

الأحمر الخوخي

Chanel Le Vernis Longwear Nail Color

إحدى الدرجات الجديدة والمميزة لهذا الصيف، وهو مناسب لكل ألوان البشرة، سيكون مثالياً لصاحبات البشرة الداكنة، أو مع لون التان البرونزي، من الممكن أن تعتمديه مع الإكسسوارات المميزة من القواقع باللون الأبيض، اخترناه لكِ من Chanel Le Vernis Longwear Nail Color

الوان مناكير صيف 2019 اختاري الأنسب !

اللون الوردي الثلجي

Essie Ballet Slippers

مع الطقس الحار، تحتاجين إلى الشعور ببعض الانتعاش بهذا اللون الوردي الثلجي، وهو ناعم ورقيق، يتناغم مع ألوان الطبيعة، كذلك هو مميز للصبايا المراهقات، ويمنح السيدات «لوك» شبابياً، كهذه الدرجة من Essie Ballet Slippers

خلطات تبييض للتخلص من اصفرار الأظافر

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المناكير باللون الخوخي

Butter London Pantone

اللون الخوخي من الدرجات الرائجة بشكل كبير بعالم جمال المرأة، سواء بالمكياج أو ألوان المناكير، لهذا ننصحكِ باعتماده لإطلالة عصرية، ونتوقع أن تناسبك هذه الدرجة المميزة من Butter London Pantone Color of the Year 2019 Patent Shine 10X Nail Lacquer

مناكير النيود أبرز صيحات صيف 2019

الميتاليك الديسكو

Deborah Lippmann Glitter Nail Polish

موضة «الديسكو» عادت لنا من فترة الثمانينات بشكل ملحوظ، وأنتِ يمكنكِ اعتمادها بالمناكير بكل سهولة، مع هذا الطلاء من Deborah Lippmann Glitter Nail Polish، بلمسات الجليتر الملونة، اختاريه لسهرة مميزة على الشاطئ.

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