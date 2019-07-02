سكرب رائع للبشرة جربيه مرة أسبوعيًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - تنظيف البشرة بعمق يحميك من الكثير من المشاكل، كأن تظهري بوجه شاحب، أو ألا يبدو المكياج بالشكل الذي تحبينه على وجهك، وظهور الحبوب والبقع وغيرها.



والسكرب إحدى الطرق المفيدة لتنظيف بشرتك، والتي تساعدك على التخلص من الأوساخ والرؤوس السوداء، لهذا نقدم لك وصفات طبيعية لعمل السكرب، طبقيها مرة أسبوعيا للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة دائمًا.



خليط السكر البني مع زيت اللوز الحلو والحليب



2 ملعقة صغيرة سكر بني

3 قطرات زيت لوز حلو

ملعقة صغيرة حليب



تحضير الماسك



- اخلطي السكر البني مع الحليب وزيت اللوز الحلو، وافركي بشرتكِ بلطف بحركات دائرية

- اتركي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

- كرري العملية مرة أسبوعيًا لتجديد خلايا بشرتكِ.



ماسك القهوة وزيت الزيتون



- ملعقة كبيرة قهوة خام

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ماء ورد



تحضير الماسك



- ضعي زيت الزيتون في المايكروييف لمدة 10 ثوان لتدفئته.

- اخلطي القهوة مع زيت الزيتون وماء الورد

- وزعي الخليط على بشرتك وافركيها بلطف، واتركيه لمدة 3 دقائق.

- اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر، ويمكنك وضع مسحة قطنية من ماء الورد مرة أخرى على بشرتك لغلق المسام.



ملحوظة: يفضل قبل أن تضعي السكرب، عمل حمام بخار لتفتيح المسام وتنظيف الوجع بعمق.

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