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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - تحتاج النجمات من وقت لآخر الى إجراء تغيير جذري على إطلالاتهن، وتحديداً لجهة تسريحات الشعر، وذلك لتجنب التكرار ومواكبة أحدث اتجاهات الموضة والجمال، فتارة يعتمدن تسريحات الشعر الطويل وتارة أخرى يظهرن بتسريحات الشعر القصير جداً.
وفي ما يلي صور نجمات بين تسريحات الشعر القصير والطويل.
Gabrielle Union
بعدما كانت تظهر بشكل متكرر بالشعر الطويل المسرح بأسلوب ذيل الحصان خلال الأشهر الماضية، أطلت النجمة Gabrielle Union مؤخراً بالشعر القصير مع الغرة الجانبية الضخمة، والذي أحدث تغييراً جذرياً على إطلالتها، فهي حذت حذو العديد من النجمات اللواتي اعتمدن في عام 2019 الشعر القصير جداً، والذي يعد أبرز صيحات الشعر لهذا العام.
روان بلانشارد
قبل حضورها حفل جوائز الغولدن غلوب 2019، أعلنت النجمة روان بلانشارد Rowan Blanchard أنها قصت شعرها، فانتقلت من تسريحة الشعر الطويل الى الشعر القصير جداً، وقد اعُتبرت إطلالتها من أكثر الإطلالات جرأة، وكذلك تعد قصة شعرها من أبرز التحولات التي طرأت على شعر النجمات في عام 2019.
ليلي جايمس
من جهتها، تخلت النجمة ليلي جايمس Lily James عن شعرها متوسط الطول ذات التموجات الناعمة، واعتمدت مؤخراً تسريحة الشعر الكاريه الناعم المتساوي الطول، والتغيير طال أيضاً لون شعرها حيث انتقلت من الأشقر الوردي الى الأشقر المائل الى البرتقالي.
كاتي بيري
تعد النجمة كاتي بيري إحدى أكثر النجمات اللواتي يقمن بتبديل لوك الشعر الخاص بهن، لجهة تسريحة الشعر والقصة واللون، وعلى رغم أنها اعتمدت خلال الأشهر الماضية تسريحات الشعر القصير، إلا أنها عادت وظهرت مؤخراً بتسريحات الشعر الطويل الأشقر، وهو شعر مستعار استخدمته لفترة مؤقتة.
Shay Mitchell
لطالما عُرفت النجمة Shay Mitchell بشعرها الطويل البني الداكن، إلا أنها أجرت في الفترة الأخيرة تغييراً جذرياً في مظهرها، حيث ظهرت عبر موقع انستقرام بالشعر الكاريه القصير المموج، الذي أضفى على طلتها حيوية وجمالاً، فضلاً عن اللون الأشقر البلاتين الذي يتلاءم كثيراً مع لون بشرتها الأسمر.
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