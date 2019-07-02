مجموعة Dunhill لموسم ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - قال مارك ويستون، المدير الإبداعي لعلامة dunhill: "أردتُ أن أوفّق بين الأناقة والرزانة من جهة وبين الحسّ المرهف والتصميم المستفزّ من جهة أخرى، بأسلوب انسيابي ومُريح. لا تُساوم dunhill أبداً على الصرامة، من الأبعاد إلى الأقمشة والقصّة وأدقّ التفاصيل".



وأضاف ويستون" "يجب التمعّن جيداً في المجموعة، إذ تخفي بين طيّاتها الكثير من التفاصيل. أردتُ أن أخلّد التصميم الياباني، تحديداً ذاك الذي ساد في حقبة الثمانينيات، وتشابكه مع ثقافة الأزياء الكاجوال في بريطانيا. هدفنا ليس محاكاة ذلك الأسلوب، بل الغوص في خبايا تضارب هاتين الثقافتين مرة أخرى اليوم على نطاق عالمي".



شهدت حقبة الثمانينيات غزو الثقافة اليابانية لبريطانيا، بغضّ النظر عن التصنيفات الطبقية. من هذا المنطلق، وفي ظلّ تطوّر الحسّ المرهف في تصاميم dunhill وتمرّد العلامة على التقاليد السائدة، طرح مارك ويستون مجموعة موسم ربيع/صيف 2020. لاستكمال قراءة الموضوع من موقع سيدي، اضغط هنا أزياؤك لمناسبات الصيف على طريقة قصي خولي أحدث موديلات النظارات الشمسية لصيف 2019 أناقة معتصم النهار تلهمك أجمل الإطلالات

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