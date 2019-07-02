كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - من المعروف عن نانسي عجرم خياراتها الناعمة في الموضة واطلالاتها المرهفة والمفعمة بالأنوثة، حيث إنها دائمًا ما تحاول اختيار تصميمات الأزياء المميزة المناسبة لشخصيتها، إن كان في المشاوير اليومية الكاجوال، أو في المناسبات الرسمية، ولهذا فقد أصبحت مثالًا يُحتذى به في الأناقة، ومصدر إلهام بالنسبة للكثيرات من النساء في الوطن العربي، واليوم اخترنا لكِ موديلات فساتين سهرة ناعمة على طريقة نانسي عجرم، لتستوحي منها في مناسباتكِ المقبلة هذا الصيف، وإليكِ بعض الأمثلة.



فستان سهرة ناعم باللون الأسود اختارته نانسي عجرم:



موديلات فساتين السهرة الناعمة تليق كثيرًا بـ نانسي عجرم وبقوامها الرشيق، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان ماكسي من “ديور” Dior باللون الأسود، وقماشه مطرز برسومات مصنوعة من خيوط ذهبية، له قصّة الكورسيه من الأعلى ومحدد الخصر بحزام رفيع، وتنورته كلوش ومنسدلة، وقد اختارت معه بعض الاكسسوارات الناعمة التي أضافت من خلالها لمسات من العصرية.

فستان سهرة ناعم باللون الأسود اختارته نانسي عجرم







نانسي عجرم في فستان أحمر ناعم:



تميل نانسي عجرم أحيانًا لاعتماد الدرجات اللونية الحيوية التي تناسبها كثيرًا، مع المحافظة على نعومة الاطلالة مثل هذه الفستان الذي اختارته من “جورج حبيقة” Georges Hobeika باللون الأحمر الحيوي، وبقصة الأوف شولدرز وقد زينته بمجوهرات ذهبية مميزة.

نانسي عجرم في فستان أحمر ناعم







اطلالة مرهفة باللون الأزرق اعتمدتها نانسي عجرم:



اللون الأزرق من أجمل الألوان ومن أكثرها أناقة، لا سيّما وإن جاء على تصميم فستان سهرة ناعم كالذي اختارته نانسي عجرم من “إيلي صعب” Elie Saab، بقصة أنيقة وتصميم مميز مزين بالكشكش عند منطقة الخصر، وتنورته منسدلة، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية أضافت من خلالها لمسات فاخرة على الاطلالة.

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اطلالة مرهفة باللون الأزرق اعتمدتها نانسي عجرم





فساتين سهرة ناعمة على طريقة نانسي عجرم، شاهدي الصور واستوحي منها لمناسباتكِ المقبلة.

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