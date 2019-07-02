موديلات فساتين صيفية معرقة بالورود من بلوجرز انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - الفساتين الصيفية ظهرت بشكل واضح هذا الموسم، فقد عادت الصبايا المحجبات ليرتدين هذه القطعة الأنثوية بشكل جديد، بعد سيطرة القطع الكاجوال والجينز على الموضة.



وكل يوم موديلات الفساتين في تجدد واختلاف، وتبهرنا البلوجرز على انستقرام بقطع أنيقة ومختلفة لإلهام الصبايا إطلالات أنثوية بالفساتين، واليوم اخترنا لك موديلات فساتين صيفية معرقة بالورود. سوف تعجبك بالتأكيد.



الفساتين البيضاء معرقة بالورود الحمراء الرومانسية

مرمر محمد بفستان معرق بالورود الأحمر الرومانسي



لفتنا هذه الإطلالة الأنثوية من المدونة الكويتية مرمر محمد، نسقت معها صندل مفتوحا بكعب عال جذاب، وحجابا باللون الأبيض، هذه القطعة مثالية لتتألقي بها في النهار، بمناسبات الصيف المنعشة.



الفساتين المكشكشة مع الورود باللون الأزرق الزهري

الفاشينيستا نوف بفستان معرق بالورود باللون الأزرق الزهري



لإطلالة كاجوال سريعة وعملية، يمكنك اختيار هذا الفستان المكشكش مع الورود الزهرية، من المدونة نوف، نسقت معه حجابا باللون الأبيض لإطلالة هادئة ومريحة للعين، خاصة مع الألوان الفاقعة للفستان، ولاحظنا كذلك اختيار حذاء مفتوح أرضي ليكمل الفكرة نفسها.



الفساتين الشيفون مع الخصر المنسدل

حنين الصيفي بفستان شيفون أسود معرق بالورود



هذه الإطلالة من حنين الصيفي مثالية للصبايا الممتلئات، فالأرضية باللون الأسود مع الورود صغيرة الحجم، وخامة الشيفون المنسدلة التي لا تبرز عيوب الجسم، سوف تبدين معها أنيقة ورشيقة، خاصة مع فكرة الخصر المنسدل الذي يجعل شكل جسمك لا يبدو ككتلة واحدة، نسقت معه حجابا باللون الأسود، وإن كنت لا تفضلين الأسود اختاري البيبي روز أو الأبيض فسيكون مناسبا أيضا.



الفساتين المعرقة بالورود والفروع مفتوحة حرف V

الفاشينيستا فاطيمة بفستان معرق بالورود مع فتحة حرف V



هذا الفستان يحتاج إلى توب بسيط ليناسب المحجبات، لكنه يجعلك تبدين أطول، فحرف v لطالما كان من الأفكار المناسبة للصبايا لإطلالة رشيقة، كهذا الفستان من الفاشينيستا فاطيمة مع الألوان الصيفية المبهجة، نسقت معه حذاء مدببا بدا جذابا، وشنطة مستطيلة من هيرميس Hermes باللون البرتقالي، إحدى درجات الفستان.