صور| مايا مرسي تحضر عرض "اللي رسمت الطريق" احتفالا بمئوية المرأة المصرية

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أمس، العرض المسرحي "اللي رسمت الطريق" على مسرح الهناجر في إطار الاحتفال بمئوية المرأة المصرية 1919 /2019 وتزامنا مع حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

جاء ذلك بحضور المخرج الدكتور خالد جلال مدير مركز الإبداع الفني، الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة وعضوة مجلس النواب، الكاتب الصحفي حمدي رزق، الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما والكاتبة، المخرج محمد فخر، الكاتبة الصحفية ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة ولفيف من الشخصيات العامة والفنية.

وأشادت "مايا" بالعرض المسرحي، مؤكدة أنه استطاع وصف وتوثيق كفاح المرأة المصرية على مر العصور بصورة فنية، مؤكدة أن المرأة المصرية استطاعت تحقيق الكثير والتأثير في تاريخ مصر القديم والحديث محققة إنجازات سوف يتذكرها التاريخ.

ناقش العرض الدور المهم الذي أدته المرأة المصرية طوال تاريخ مصر الحديث، لإنجاح الثورات التي قام بها الشعب المصري وثورته ضد الظلم والاضطهاد والتعنت والإرهاب والفساد والطغاه، ومن أجل رفعة هذا الوطن والحفاظ على حريته واستقلاله.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي بطولة الفنانات نهال عنبر، عبير منير، هدى إدريس نورهان وزينة، وعصام رشوان، وأيمن إسماعيل، وخالد قابيل، محمد سلطان ومحمد صلاح، أشعار أحمد بيرو، ألحان بورا ، ديكور هادي جمال، فكرة ماجدة محمود، تأليف محمد الحناوي ومحمد السباعي مخرج منفذ منال سلامة، إخراج أحمد سمير ريان.

Advertisements

وفى نهاية العرض المسرحى قدمت الدكتورة مايا مرسي درع تذكاري للمخرج خالد جلال و لأبطال العرض و أعضاء فرع المجلس بمحافظة الجيزة .

​