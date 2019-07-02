أحدث إكسسوارات الشعر لإطلالاتكِ الصيفية في 2019

تضيف اكسسوارات الشعر لمسة مميّزة لاطلالاتكِ الصيفية، حيث إنها تغنيكِ عن وضع المجوهرات في بعض الأحيان . جمعنا لكِ أجمل موديلات اكسسوار الشعر لكي تختاري منها ما يناسبكِ.

السكارف المطبّع

يمكنكِ اعتماد صيحة السكارف على شكل بندان الشعر، أو يمكنكِ تزيين شنطة اليد من خلاله . أمّا لاطلالة صيفية جميلة، فاختاري السكارف وادمجيه داخل موديل الضفيرة خلال أجواء الصيف الحارة .

دبوس الشعر

سادت موضة دبوس الشعر خلال صيف 2019 بشدّة، إذ يمكنكِ اعتماد مشبك الشعر المزيّن باللؤلؤ مع اطلالة الفستان الميدي اللينين من اللون الأبيض .

بندانة الشعر من دولتشي آند غابانا

من صيحة الاكسسوارات المورّدة ، اعتمدي بندان مورّدًا من دار دولتشي آند غابانا، ونسّقيه مع فساتينكِ الصيفية .

القبعة الصيفية

إحمي نفسكِ من حرارة شمس الصيف الحارة من خلال تنسيقكِ للقبعة الصيفية مع أزيائكِ الكاجوال .

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منديل مزيّن بطبعات من دار فندي

اختاري اكسسوار الشعر المزيّن بعلامة دار الأزياء والاكسسوار العالمية فندي، ونسّقيه مع اطلالة مونوكروم من اللون الأسود أو فساتين رسمية .

توربان الرأس المورّد من دار غوتشي

هذا الاكسسوار يناسب النساء المحجبات أيضًا ، اذ يمكنكِ تنسيق توربان مورّد من دار غوتشي مع قميص نسائي مورّد .

مشبك الشعر من ميشيلا بانيرو

اختاري مشبك الشعر المزيّن باللؤلؤ من ميشيلا بانيرو، والذي يضيف لاطلالتكِ الصيفية جمالًا ورقيًّا .

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