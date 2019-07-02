حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس المغربية، على سيدة مغربية بالسجن، بعدما جمعت بين زوجين، عندما دخل زوجها الأول السجن، وجاء الحكم بعد اتهامات بالـ"تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة والنصب".
تدويل القضية في المحاكم التي بدأت تثار من أغسطس عام 2018، كانت برعاية الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، حيث قال فؤاد الهمزي رئيس الجمعية، لجريدة "24" المغربية، إن تم إسقاط تهمة النصب والاحتيال على المتهمة، فيما ثبتت باقي التهم عليها، مثل التزوير والخيانة الزوجية، وزاوجها من رجلين.
وحكمت المحكمة على المتهمة البالغة من العمر 30 عاما، بالسجن سنتين مع دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار، حيث تمكنت من الإدلاء بشهادة إدارية تفيد أنها لم يسبق لها الزواج.
واكتشف الزوج الأول أمر خيانة زوجته عندما خرج من السجن يجدها متزوجة من آخر، وكانت قد رفعت عليه قضية طلاق إلا أنه لم يحسمها القضاء، ولكنها رغم ذلك تزوجت من آخر، وأنجبت من أبناء.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعت بين الزوجين.. جمعية لـ"حقوق الرجال" بالمغرب تنتصر لرجل والزوجة تدخل السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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