فيديو| مها أبو عوف عن وفاة شقيقها: "مصر خسرت شخصا لا يعوض"

في أول تعليق لها عبر وسائل الإعلام بعد وفاة شقيقها الفنان عزت أبو عوف، قالت الفنانة مها أبو عوف، إن "مصر خسرت حاجة متتعوضش".

تصريحات "مها" أدلت بها لبرنامج "أرب وود" المذاع على قناة روتانا، أثناء تشييع جنازة الفقيد من مسجد السيدة نفيسة، والذي دُفن أمس في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف توفي صباح أمس الإثنين، عن عمر ناهزالـ70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بعد صراع مع المرض.

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وكان آخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام.

كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.

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