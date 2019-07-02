فيديو| أغضبت ضيفها.. مذيعة عمانية تدخل في نوبة ضحك على الهواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمذيعة العمانية بيان البلوشي، أمس الإثنين، بعد دخولها في نوبة من الضحك بسبب قصيدة" فن المسبع"، الذي ألقاها الشاعر عياد السيابي، ضيف برنامجها "من عمان".

لم تستطع الإعلامية إخفاء ضحكاتها التي تعالت أصواتها ما أثار غضب وامتعاض الضيف الشديد، بسبب الضحك المفاجئ للمذيعة التي لم تتمالك نفسها رغم انتهاء القصيدة.

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وحاولت بيان أن تتظاهر لاحقا بجدية، وتسأل الضيف عدة أسئلة، لكنها في كل مرة كانت تفشل ويداهمها الضحك.

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