تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمذيعة العمانية بيان البلوشي، أمس الإثنين، بعد دخولها في نوبة من الضحك بسبب قصيدة" فن المسبع"، الذي ألقاها الشاعر عياد السيابي، ضيف برنامجها "من عمان".
لم تستطع الإعلامية إخفاء ضحكاتها التي تعالت أصواتها ما أثار غضب وامتعاض الضيف الشديد، بسبب الضحك المفاجئ للمذيعة التي لم تتمالك نفسها رغم انتهاء القصيدة.
وحاولت بيان أن تتظاهر لاحقا بجدية، وتسأل الضيف عدة أسئلة، لكنها في كل مرة كانت تفشل ويداهمها الضحك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أغضبت ضيفها.. مذيعة عمانية تدخل في نوبة ضحك على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.