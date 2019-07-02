البنطالونات الشارلستون تناسب إطلالات الفورمال والكاجوال للفتيات

تختلف أزياء عالم الموضة من عام إلى آخر، حيث تظهر بعض التصميمات التى تستطيع أن تتربع على عرش عالم الموضة، وتنجح في الاستمرار خلال أعوام متتالية، بينما تفشل أزياء أخرى فى هذه الاستمرارية، حيث تظهر تصميمات بديلة تستطيع أن تلفت أنظار محبي عالم الموضة حول العالم، ولعل البنطلون السكينى هو أبرز موديلات البنطلونات المتربعة على عرش الأزياء الحريمى خلال الأعوام الأخيرة الماضية، ولا تزال تصميماته فى صفوف موديلات الأزياء الأولى بدون منازع، ولكن ظهر خلال هذا العام مجموعة مختلفة من البنطلونات الشارلستون، التى استطاعت أن تخطف قلوب وأعين العديد من الفتيات حول العالم، فتعرف خلال هذا التقرير على أبرز تلك التصميمات العصرية من البنطلونات، وفقاً لم ذكر على موقع "TMZ".

اختلفت تصميمات البنطلونات الشارلستون المقدمة خلال هذا العام، حيث ظهر منها الجينز العصري الذى فضلت الكثير من الفتيات ارتدائه خلال هذا العام، كما ظهر منه الموديلات القماش بجميع الألوان العصرية، كالدرجات الزاهية كالأحمر، الأبيض، الأصفر والأخضر، وحتى الدرجات الداكنة كالأسود والجراى والكحلى، فإليك ابرز التصميمات والألوان

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كما تتميز البنطلونات الشارلستون بمرونة خاصة، فهى تصميمات تتناسب مع جميع إطلالات الفتيات، بداية من إطلالاتهن الفورمال من خلال إرتداء بدلة ذات بنطلون شارلستون عصري، وحتى خلال الإطلالات الكاجوال المختلفة، من خلال توظيف الشارلستون الجينز على الكوتشى الأبيض والتيشرت البيزيك البسيط، فاختار من بين تصميماته المختلفة ما يناسب إطلالتك

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