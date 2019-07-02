"لا تستخدم ليفة الاستحمام".. طرق بسيطة لحمايتك من الأمراض الجلدية في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

تزداد فرص الإصابة بالأمراض الجلدية خلال فصل الصيف، لا سيما لدى الأطفال، ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي لانتشار البكتيريا والميكروبات، ما يتطلب اتباع بعض الخطوات للحد من فرص الإصابة.

إليك بعض النصائح المهمة التي يُفضل اتباعها للحماية من الإصابة بالأمراض الجلدية خلال فصل الصيف، وفقًا للدكتور حاتم عبد الحفيظ استشاري الأمراض الجلدية والدكتور عثمان الجمل استشاري أمراض الباطنة، في تصريحهما لـ"الخليج 365":

- الاستحمام يوميا أكثر من مرة ويفضل أن يكون بماء فاتر لغلق مسام الجسم، ما يقلل من فرص اختراق البكتيريا والفيروسات إليه.

- ارتداء الملابس القطنية بصورة دائمة، لأنها تساعد على امتصاص العرق وترطيب الجسم.

- الحرص على استخدام بودرة مضاد للفطريات والتهابات الجلد، إذ ترطب الجسم وتمتص "العرق"، ومن ثم تحد من فرص تواجدها في ثنايا الجسم، مثل منطقة بين الفخذين.

- استخدام الكريمات المرطبة يوميا قبل النوم، لأنها تجدد خلايا الجلد، وتساعد على التخلص من الخلايا التالفة التي تصبح سببا أحيانا في الإصابة بالأمراض.

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- عدم استخدام "ليفة" الاستحمام لأنها تكون بيئة ملائمة للبكتيريا، كما تعمل على تهيج الجلد، والاكتفاء فقط باستخدام الصابون المرطب.

- البعد عن أشعة الشمس بقدر المستطاع، لأنها قد تسهم في الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، مثل الالتهابات.

- التواجد دائما بالأماكن التي تتضمن مصادر جيدة للتهوية.

- البعد عن استخدام الأدوية المعالجة لبعض الأمراض قبل العودة للطبيب، حيث تساعد في تهيج الجلد والإصابة بالتهابات.

- تناول الكثير من المياه خلال ساعات النهار، لأنها تعزز من صحة الجسم، وتعمل على ترطيب الجلد.

- الحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة، بعد غسلها جيدا بالماء للقضاء على الميكروبات.