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في موقف غريب، ذهب رجل يدعى "بيم ستينبرجن" إلى الشركة التي يعمل بها في هولندا مرتديا "تنورة"، وذلك بعدما رفض قسم شؤون الموظفين، ارتدائه سروال قصير خلال مواعيد العمل.
عندما راجع "ستينبرجن"، 21 عاما، قواعد الموارد البشرية عن الملابس، أخبرته الإدارة إن "الشورت" ملبس لا يدل على الأناقة، بينما وجد الشاب أن الشركة تعطي للمرأة حرية الملابس أكثر من الرجال، فهي تسمح لهن بارتداء تنورة مشترطة ألا تكون قصيرة جدا، ولكنها لم تحدد الجنس الاجتماعي لارتداء تلك التنورة، بحسب "روسيا اليوم".
قرر ستنيبرجن قلب الطاولة، فجاء للشركة في اليوم التالي بتنورة قصيرة استعارها من زميلة له في الشركة، والتقط لنفسه عدة صور نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأرفقها بتعليق، "ضحك الجميع. لكن زملائي لم يضحكوا علي، بل دهشوا كيف استطعت قلب الموقف".
ووصفه بعض من زملاؤه بالشجاع لهذا الموقف في تحد لقواعد الشركة، ووصفه آخرون بالبطل، ويرى الموظف الهولندي أن منع ارتداء "الشورت"، تخلف و"خطوة إلى الوراء"، وإذا لبس الرجال تنانير وكانوا يشعرون بها بالراحة فلا ينبغي على أحد حظر ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| "المهم راحة البال".. موظف يتحدى شركته ويرتدي "جيبة" في مقر العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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