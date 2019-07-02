مجموعةُ روبرتو كافالي لريزورت 2020.. تجديد لتراث العلامة بطبعات الحيوانات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد رحيل المدير الإبداعيّ، بول سوريدج "Paul Surridge" في شهر مارس الماضي، قام فريق التصميم الداخليّ للعلامة الإيطاليّة، روبرتو كافالي، بتقديم المجموعة الجديدة لموسم ربزورت 2020، والتي بدت مثيرة للاهتمام، والذّكاء التجاريّ على حدّ سواء.

مع مرور الشّركة بمرحلة انتقاليّة، احتفل فريق التصميم بموضوع التّحوّل، الذي انعكس في طبعات الوشاح الجذّابة، المستوحاة من جلود الحيوانات الهجينة المبتكرة، مثل ليو رينو والنمر المجنح.

وقد زيّنت هذه الطبعات القمصان الحريريّة المتدفّقة المنسّقة مع سراويل مطابقة، في حين برزت نسخة مكبّرة من نفس الزّخارف على سترات البومبر، والباركا المصنوعة من القطن التقني.

وانعكس الإحساس الأنثويّ للعلامة التجاريّة في العديد من القطع، كفساتين سسليبدريس من الشيفون والجورجيت، ومعطف الترانش المزيّنة بمزيج من طبعة النّمر والزّرافة. كما برزت الفساتين القطنيّة المزيّنة بطبعات النّمر، ونقشات الثعبان الملوّنة.