صور| اعتمدت على الفاكهة.. بريطانية تتحدى "السمنة" وتخسر 65 كيلو من وزنها

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اتبعت سيدة بريطانية تدعى "دونكلي" تبلغ من العمر 31 عامًا، نظامًا غذائيًا قاسيًا لخسارة وزنها، حيث كانت تزن نحو 135 كيلو جرام، بعدما اكتشفت إصابتها بـ"سكري الحمل" بعد شهرين من حملها.
قررت دونكلي أن تخسر وزنها وتعالج نفسها من هذا المرض، من خلال تتبع نظامًا غذائيا قاسيا بعد ولادة طفلها "إليانور"، حيث اعتمدت على تناول الخضروات والفواكة بشكل أساسي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
تحدت "دونكلي" الجميع وعزمت على خسارة وزنها، واستعادت رشاقتها من جديد حيث أصبح وزنها 70 كيلو جرام، بالإضافة لتمكنها من التخلص من مرض السكري.
وتقول دونكلي إنها تشعر أن صحتها أفضل من أي وقت مضى، كما لا يوجد أي مؤشر أو أعراض تدل على إصابتها بالسكري.
يذكر أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من سكري الحمل يكونون أكثر وزنًا ويعانون من البدانة في وقت لاحق، وترتفع نسبة إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني.
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