منها شرب الماء.. نصائح للتغلب على الصداع النصفي

يعتبر الصداع النصفى مرض مزمن تختلف شدة أعراضه من شخص لآخر، وهناك بعض الإجراءات الوقائية التي تخفف من شدة آلام الصداع النصفي منها، كما ذكرها موقع "daily medical" في التقرير الأتي.
الماء
شرب مزيد من الماء لترطيب الجسم، فالجفاف أحد مسببات الصداع.
موعد ثابت في الاستيقاظ
الاستيقاظ في موعد ثابت كل يوم، ويفضل أن يكون نهارًا.
الإفطار
تناول الإفطار مبكرًا كل يوم.
شاشة الكمبيوتر
إذا شعرت ببوادر نوبة الصداع ابتعد عن شاشة الكمبيوتر، فهناك أدلة على أن كثرة التحديق في الشاشات من مسببات الصداع.
القهوة
لا تفرط في تناول القهوة، فالكافيين الزائد من مسببات الصداع النصفي.
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