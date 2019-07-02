مجموعة إيلي صعب لموسم ريزورت 2020.. شمسٌ وبحرٌ وزهورٌ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توجّه إيلي صعب إلى البحر الأبيض المتوسط، لاستلهام مجموعته لموسم ريزورت 2020، وتنوّعت الصّور الظليّة بين النّمط الرّومانسيّ، بالظلال العاجيّة والنّمط الأنيق الفاخر، وكلّها تجسّد الشّعور المنعش لشاطئ البحر.

وسيطرت على المجموعة طبعات الأوراق الاستوائيّة، والزهور وزخرفات تجريديّة، بظلال الأزرق والأخضر والبرتقاليّ، على خلفيّة، باللّون الأزرق الدّاكن.

واستخدمت هذه الطبعات في سلسلة من الفساتين المتدفّقة، شملت فساتين القفطان بأكمام واسعة، وفساتين "ballgowns" بأكمام قصيرة منتفخة، وتنورة طويلة بفتحة عالية، تصل إلى الفخذ، منسّقة مع قميص متعدّد الجيوب، بنمط عسكريّ، وأكمام قصيرة واسعة.

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واستخدم النّمط نفسه، في بدلة مكوّنة من شورت وسترة، بالإضافة إلى سترة بوليرو مزيّنة ببقع من الزّهور الاستوائيّة الصفراء والبيضاء، منمقة بالترتر العريض.

وتلاعب المصمّم بشكل أكبر بالملمس، فقدّم فستانًا بلون المانجو بأحزمة سلاسل معدنيّة، وتنورة شفافة بخطوط من الترتر الذهبيّ اللامع، مثل أشعة الشّمس.

على الجانب الرّومانسيّ، قدّم المصمّم قطعًا باللّون العاجيّ، كالفساتين والتنانير المتدفّقة، والبلوزات، والكابات، وبنطلونات الكيلوتس القصيرة، بلوحات من الدانتيل العاجيّ.